Campeão japonês em 2017, Rhayner ressalta liderança no Hiroshima

Atualmente em sua segunda temporada pelo Sanfrecce Hiroshima, o brasileiro Rhayner é o único estrangeiro do elenco que já sentiu o gosto de ser campeão da J-League. Em 2017 o ex-jogador do Fluminense conquistou a Liga Japonesa com a camisa do Kawasaki Frontale justamente em seu primeiro ano no futebol nipônico. Um das peças mais versáteis do atual elenco do Hiroshima, Rhayner fala sobre o respeito que o restante do elenco tem por ele.

– Existe uma admiração profissional da parte deles, sem dúvida. Creio que a conquista pelo Kawasaki em 2017 pese para isso, mas a minha liderança e o que entrego dentro de campo certamente também contribuem para este sentimento. Fico orgulhoso, pois só nós sabemos o quanto é difícil ser vencedor fora do nosso país – declarou.

Dono da terceira melhor defesa da J-League, o Hiroshima visitará o Shimizu, penúltimo da competição, neste sábado. Na rodada seguinte, no entanto, a missão será bem mais dura. O clube de Rhayner receberá na próxima quarta o Kawasaki Frontale, líder disparado do campeonato. Para o capixaba, os dois confrontos devem ser encarados da mesma forma.

– A seriedade precisa ser igual. Se o Kawasaki é a melhor equipe e por isso merece toda a atenção, o Shimizu vive um momento delicado e certamente lutará bastante pela vitória. Estamos muito bem preparados para os dois embates – finalizou.