Campeão Mundial do contrarrelógio venceu a etapa 1 do Giro da Itália

O favorito venceu a primeira etapa do Giro de Itália-2020, um contrarrelógio de 15,1km entre as cidades de Monreale e Palermo. Campeão mundial da especialidade (na semana passada), o italiano Filippo Ganna, da equipe Ineos, mesmo cometendo pequenos erros em tomadas de curva, ratificou a posição de melhor contrarrelogista do momento e terminou em primeiro lugar, com o tempo de 15m24s. Em segundo ficou o português João Almeida, da equipe Quick-Step, 22 segundos atrás. Em terceiro, com o mesmo tempo, mas atrás no desempate nos décimos, o dinamarquês Mikkel Bjerg, da Emirates.

Vale lembrar que a prova de contrarrelógio é disputada com cada ciclista largando sozinho a cada dois minutos. E que as as Grandes Voltas do Ciclismo Estrada (Tour de France, Giro da Itália e Vuelta da Espanha) são realizadas em 21 etapas com provas de contrarrelógio (de 1 a 3 etapas), planas e de montanhas (mais suaves e mais duras).

Entre aqueles que são considerados favoritos ao título geral (camisa rosa), destaque para o britânico Geraint Thomas, da Ineos. Ele terminou em quarto lugar, 23s atrás do vencedor da etapa e mostra que deve ser o grande rival do italiano Vicenzo Nibali (Trek Segafredo), que tenta a sua terceira conquista em seu país (venceu em 2013 e 2016). Os dois não participaram do Tour de France se resguardando para a prova italiana e são os maiores astros da prova ao lado dos velocistas que vão buscar o título por pontos: o eslovaco Peter Sagan (Bora) e o italiano Elia Viviani (equipe Cofidis).

Segunda etapa

Neste domingo rola a segunda etapa do Giro, e é prova dura. Alcamo – Agrigento. de montanha e com 149km. Ciclistas da fuga e aqueles que vão disputar o título da classificação geral são cotados como favoritos. A ESPN2 transmite a partir das 10h.