Campeão no Palmeiras, Zé Roberto reprova falas de Luxemburgo: ‘Não caem bem no vestiário’

O ex-jogador e atual comentarista Zé Roberto criticou, no programa Seleção SporTV desta sexta-feira (16), as declarações feitas por Vanderlei Luxemburgo, treinador demitido do Palmeiras na última quinta-feira (15), a respeito da qualidade do elenco. Segundo o ex-atleta, as falas de Luxa foram um importante fator na queda de rendimento da equipe:

– Se os jogadores não estavam absorvendo o que o Luxa falava, pode ser por conta da declaração que ele deu de que o elenco não era capaz de fazer um futebol bonito. Quando ele dá essa resposta, não cai bem no vestiário. Os jogadores se sentem uma bosta, desculpa a palavra aqui, e isso gera um constrangimento no vestiário ao ponto de vermos um time apático, sem entrega tática, evolução de ideia de jogo – afirmou Zé Roberto.

Além disso, o comentarista explicitou a sua opinião acerca do desempenho do Verdão, que, para ele, tem condições de apresentar um futebol muito melhor:

– O Palmeiras tem obrigação de estar jogando mais pelo investimento que fez, por ter jogadores de qualidade no elenco. Mas chega um momento em que você não vê uma evolução, já tentou muitas vezes e o que você esperava não acontece. Tem que ter um conceito. As coisas precisam ser mais claras no Palmeiras. Tem que entender o que acontece com os atletas, por que não rendem. Se os treinadores não colocam na posição que os jogadores gostam, se o treino é ruim…

Zé Roberto atuou no Palmeiras entre 2015 e 2017 quando, em novembro daquele ano, se aposentou do futebol. O meia, que jogou como lateral-esquerdo no fim da carreira, venceu os títulos da Copa do Brasil 2015 e Brasileirão 2016 pelo clube.