Campello confirma negociações e possível saída de Bruno César do Vasco

O Vasco começou bem o Campeonato Brasileiro, mas perdeu rendimento na Série A e ainda foi eliminado na Copa do Brasil. Com isso, os cruzmaltinos viram a necessidade de ir ao mercado atrás de reforços.

O presidente Alexandre Campello comentou a situação atual das negociações. O mandatário confirmou as conversas com o ganês Latif Blessing.

“O Latif é um jogador que estamos monitorando e identificamos que existe a possibilidade de vir para o Vasco. Temos conversado com ele. Ele está com alguns problemas para dar continuidade na MSL. O Latif está muito interessado. Falta acertar com o clube. Tem uma boa possiblidade, tem boas chances”, disse ao Globoesporte.com.

Campello também admitiu que negocia com o lateral direito Antonio Valencia.

“O Valencia é um jogador interessante. Entendemos que seria uma boa contratação, é um jogador que nos interessa e é possível. Pode chegar e estamos conversando”, declarou.

Por fim, o presidente cruzmaltino confirmou que o meia Bruno César deve deixar o Vasco rumo ao futebol português.

“O Bruno César tem uma possibilidade grande de sair par ao futebol português. O Penafiel tem interesse, estamos negociando, e é possível que a coisa se concretize. Tem uma possiblidade grande. O provável é que seja emprestado por um ano”, comentou.

Enquanto isso, dentro de campo, o técnico Ramon Menezes trabalha visando o duelo contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelo Brasileiro.