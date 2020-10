Campello dispara contra arbitragem do clássico de Vasco e Flamengo

A derrota no clássico para o Flamengo aumentou o jejum do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mesmo tendo uma atuação melhor que a dos últimos jogos, os cruzmaltinos sucumbiram diante do rival.

Os cruzmaltinos chegaram a empatar nos minutos finais, com Germán Cano, mas o lance foi invalidado pelo VAR. O árbitro de vídeo apontou impedimento de Guilherme Parede no lance. A decisão causou revolta do presidente Alexandre Campello.

“É um absurdo o que aconteceu no jogo de hoje contra o Flamengo. Mais uma vez o Vasco sendo prejudicado pela arbitragem nos jogos com o Flamengo. Um impedimento pelo VAR. Claramente na mesma linha. Obviamente traçam aquelas linhas vermelha e azul que ninguém sabe quem é que traça, de que maneira traça, quando é que traça. Quando é a favor do Vasco não acontecem. Se analisar a quantidade de vezes que o VAR foi desfavorável ao Vasco, em comparação a que foi favorável, a diferença é enorme. Um absurdo, a CBF deveria dar explicações a esses fatos”, disse.

Campello foi mais enfático nas críticas e já projetou o duelo contra o Corinthians.

“Teremos jogo contra o Corinthians mais na frente. Desde 2000 o Vasco vem sendo prejudicado frequentemente. Foram cinco, seis partidas que o Vasco foi garfado de maneira absurda sem que a CBF tomasse nenhuma atitude. Isso é um absurdo. Quero aqui antes mesmo do jogo levantar essa questão. Quem será o árbitro que a CBF vai escalar, se seremos mais um vez garfados como fomos em vários jogos contra o Corinthians anteriormente e contra o Flamengo”, declarou.

O Vasco segue em busca de um treinador. Campello revelou que Dorival Júnior foi procurado, mas já descartado. O mandatário espera definir o nome comandante cruzmaltino até esta segunda-feira.