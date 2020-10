Campello diz por que demitiu Ramon e questiona desempenho recente do Vasco: ‘Rendimento de penúltimo’

Nesta sexta-feira (9), o presidente do Vasco, Alexandre Campello, deu as primeiras declarações após a confirmação da demissão do técnico Ramon Menezes, que deixou o cargo depois da derrota por 3 a 0 sofrida para o Bahia, em Pituaçu, na última quarta (7).



Em entrevista ao canal Pop Bola, o mandatário justificou a saída, questionou o rendimento da equipe nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e foi enfático ao falar que o aproveitamento foi abaixo do esperado.

“Começamos bem (com o Ramon). Após as últimas dez partidas, a partir do jogo contra o Santos, disputamos 30 pontos. Só conseguimos nove. Isso significa 30% de aproveitamento. Isso é o rendimento de quem está em penúltimo no Brasileiro. E aí, pergunto: era o momento? Estou esperando há seis jogos, venho de duas goleadas”, disse o cartola.

“No jogo contra o Botafogo, não demos um chute a gol. Jogamos essas partidas contra clubes que estão abaixo na tabela. Isso tem importância grande. Foi isso que norteou. Não vou entrar na parte técnica. Quando se está perdendo, se fala um monte de besteira. Falaram que não tem clima, que há racha no elenco. Isso é conversa fiada. O grupo é maravilhoso e aguerrido. Mas não estava conseguindo reagir. E cabe a mim tomar atitude”, começou por dizer Campello.

O mandatário do Vasco ainda aproveitou para agradecer pelos serviços prestados pelo treinador e deixou claro que acredita que Ramon ainda terá um futuro próspero na carreira. Em relação ao perfil que busca no substituto para o cargo, Campello afirmou que quer um treinador experiente. Em relação à procura por Dorival Júnior, que já trabalhou no clube, desconversou.

“Acho que a gente precisa de um treinador com mais peso, mais rodagem. Um treinador que consiga trazer para ele a responsabilidade, como foi com o Vanderlei (Luxemburgo, em 2019). O momento não é tão propício como o de quando o Ramon assumiu. Ele assumiu com tempo para treinar e implantar a filosofia. E sem torcida, sem a pressão no estádio. Isso deu tranquilidade não só ao Ramon, mas os meninos da base que estão começando. Hoje o ideal é um treinador com mais rodagem”, prosseguiu.

“Tem alguns nomes que estamos pensando, ainda não fechamos isso. Estamos conversando. É isso. Segredo é a alma do negócio”, finalizou.

O Vasco é o atual 10º colocado do Campeonato Brasileiro com 18 pontos somados e, neste sábado (10), recebe o Flamengo em São Januário, em clássico válido pela 15ª rodada.