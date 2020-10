Campello oficializa candidatura no Vasco e recebe apoio de Fred Lopes

O presidente Alexandre Campello oficializou nesta terça-feira sua candidatura à reeleição no Vasco da Gama. A legenda “Rumo Certo” teve sua inscrição solicitada à diretoria do clube pelos vice-presidentes Carlos Leão (Finanças) e e Rogério Peres (Jurídico), além de Clayton Leal, Diretor do Calabouço.

Poucas horas depois, a chapa do atual mandatário recebeu um importante apoio para o pleito a ser realizado em 7 de novembro. O grupo liderado por Fred Lopes, denominado Avante Gigante, emitiu nota manifestando a decisão.

“Após muitas reuniões, por ampla maioria, o AVANTE GIGANTE concluiu que o melhor para o Vasco seja a continuidade dos projetos em andamento, e que o Grupo pode contribuir efetivamente na conclusão destas realizações. Não há como negar que nos últimos anos houve avanços, é preciso ter maturidade política para reconhecê-los.⠀

O Plano de Sócios, nosso Centro de Treinamento, o projeto de reforma de São Januário são apenas alguns exemplos disso. Por conta desses avanços e por entendermos que o Vasco hoje é um clube melhor do que há 3 anos, decidimos participar da chapa No Rumo Certo, para a reeleição de Alexandre Campello à presidência do Club de Regatas Vasco da Gama.”

Em evento na noite desta terça-feira, Alexandre Campello comemorou o apoio e aproveitou para convocar os eleitores.

“O Fred agora está no Rumo Certo e você, torcedor, você, sócio do Vasco, também pode estar. Venha conhecer as nossas propostas, venha conhecer mais o trabalho que essa chapa tem realizado nos últimos dois a nós e meio”, afirmou Campello.

Novas alianças devem acontecer até as eleições, mas no momento o Vasco tem oito candidatos para comandar o clube no próximo triênio. São eles: Alexandre Campello, Ariston Augusto, Jorge Salgado, Julio Brant, Leven Siano, Luis Manuel Fernandes, Nelson Medrado Dias e Sérgio Frias.