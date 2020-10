Canal exibe filme Brincando com Fogo · .

O Telecine Premium exibe o filme Brincando com Fogo na Sessão Superestreia deste sábado (10), às 22h (horário de Brasília). Lançado em 2019, o longa mostra um bombeiro lidando com um dos maiores desafios de sua vida: cuidar de três crianças.

Jake Carson (John Cena) é um bombeiro extremamente dedicado e rigoroso que não aceita que algo ocorra fora das regras impostas pela corporação. O superintendente e seu time de profissionais experientes resgatam os irmãos Bryan (Brianna Hildebrand), Zoey (Finley Rose Slater) e Will (Christian Convery) de um incêndio violento.

É então que Jake e seus companheiros de trabalho enfrentam um enorme desafio: como não conseguem localizar os pais do trio, precisam cuidar das crianças, mesmo sem ter a menor vocação para babás.

Após sua exibição na Sessão Superestreia, Brincando com Fogo será reprisado no Telecine Pipoca, às 20h, do domingo (11). O longa também já está disponível no Telecine Play, streaming da rede.

Veja os outros filmes que vão estrear na Sessão Superestreia do Telecine Premium neste mês: Cats (17 de outubro), Os Órfãos (24 de outubro) e Dolittle (31 de outubro).

Assista abaixo ao trailer de Brincando com Fogo: