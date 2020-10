Canal exibe filme Cats · .

O Telecine Premium exibe o filme Cats na Sessão Superestreia deste sábado (17), às 22h (horário de Brasília). Lançado em 2019, o longa é uma adaptação da peça homônima e um dos maiores sucessos da Broadway, região de Nova York, nos Estados Unidos, muito conhecida por fazer espetáculos de teatro.

Na trama, uma tribo de gatos chamada Jellicle todo ano precisa tomar uma grande decisão em uma noite especial: escolher um dos felinos para ascender para o Heaviside Layer e conseguir uma nova e melhor vida.

Cada um dos gatos conta a sua história para a líder, a velha Deuteronomy (Judi Dench), na expectativa de ser o escolhido. Ainda estão no elenco de Cats nomes como Francesca Hayward, Rebel Wilson, Idris Elba, Taylor Swift, Jason Derulo, Jennifer Hudson e James Corden.

Após sua exibição na Sessão Superestreia, Cats será reprisado no Telecine Pipoca, às 20h, do domingo (18). O filme também já está disponível no Telecine Play, streaming da rede.

Veja os outros filmes que vão estrear na Sessão Superestreia do Telecine Premium neste mês: Os Órfãos (24 de outubro) e Dolittle (31 de outubro).

Confira o trailer legendado: