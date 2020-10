Canal exibe filme Invasão ao Serviço Secreto · .

O Telecine Premium exibe o filme Invasão ao Serviço Secreto na Sessão Superestreia deste sábado (3), às 22h (horário de Brasília). Lançado em 2019, o longa mostra a reviravolta na vida de Mike Banning (Gerard Butler). O agente do Serviço Secreto é acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos.

Dedicado e sempre focado no trabalho, Mike vê sua trajetória mudar completamente da noite para o dia. Após uma tentativa de assassinato ao presidente dos Estados Unidos, interpretado por Morgan Freeman, o protagonista é injustamente acusado de conspiração.

Ele, então, se torna um alvo do FBI. Determinado a provar sua inocência e encontrar o verdadeiro culpado, Mike foge. O agente vai precisar de toda a ajuda possível para proteger sua família e salvar seu país de um ataque sem precedentes.

Após sua exibição na Sessão Superestreia, Invasão ao Serviço Secreto será reprisado no Telecine Pipoca, às 20h, do domingo (4). O filme também já está disponível no Telecine Play, streaming da rede.

Veja os outros filmes que vão estrear na Sessão Superestreia do Telecine Premium neste mês: Brincando com Fogo (10 de outubro), Cats (17 de outubro), Os Órfãos (24 de outubro) e Dolittle (31 de outubro).

Assista abaixo ao trailer de Invasão ao Serviço Secreto: