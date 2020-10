Canarinho Pistola torce sozinho na arquibancada em vitória da Seleção

A estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 não teve público, mas um espectador fez barulho por bastante gente. Diante da pandemia do novo coronavírus e as medidas de distanciamento social para não ter público, Canarinho Pistola, mascote do Brasil, ficou sozinho na Neo Química Arena.

O mascote carregou um tambor durante toda a partida e fez questão de não parar de batucar. Nas redes sociais, os torcedores riram e enxergaram a situação de forma cómica.

O Canarinho Pistola foi o único representante de público na Neo Química Arena. Mesmo sem o calor da torcida, a Seleção Brasileira não teve dificuldade para golear a Bolívia por 5 a 0. Os comandados de Tite voltam aos gramados na próxima terça-feira para enfrentar o Peru no Estádio Nacional de Lima.