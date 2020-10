Candidato, Marcos Braz não vê problema em conciliar campanha com o dia a dia no Flamengo

Confirmada a candidatura para vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Liberal, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, se disse “tranquilo” ao ser questionado se haveria problemas em conciliar a campanha com a rotina de trabalho no clube da Gávea, em entrevista ao canal “Paparazzo Rubro-Negro”.

– Eu só saio do Flamengo demitido ou campeão do mundo. O trabalho vai continuar normalmente com muito carinho, com muito respeito sempre. Vamos nos dois. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer os dois. Dá para fazer normalmente, é no Rio de Janeiro, não é viagem, não tem horário de jogo duas, três da tarde. Estou muito tranquilo quanto a isso aí – disse o VP do Flamengo.

Cara conhecida no clube e com passagens anteriores pela direção, Marcos Braz assumiu a pasta em janeiro de 2019, no início da gestão do presidente Rodolfo Landim. Tendo Braz como nome forte do futebol, o Flamengo alcançou grandes resultados na última temporada e em 2020, com os títulos estaduais, da Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores.