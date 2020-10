Candidato usa equipamentos doados pela Codevasf em sua propaganda de campanha

O ditado popular ‘atirar com a pólvora dos outros’ está mais que em alta nessas eleições de 2020. Os candidatos que distribuíram o leite do governo, fizeram festas em suas comunidades quando eram presidentes de associações, ou mesmo, assumiram Colônia de Pescadores, agora parecem querer ‘passar na cara’ dos eleitores as benesses que fizeram com a ajuda dos outros.

Em Porto Real do Colégio o candidato a vereador Lealdo da Pesca, comete estelionato eleitoral ao publicar material de campanha com motores doados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), sugerindo ao eleitor mais desavisado que a doação poderia ter sido feita por ele ou seu candidato a prefeito, sendo adquiridos os motores com recursos próprios.

O mau do sabido é achar que todo mundo é besta. Atenção Ministério Público Eleitoral!