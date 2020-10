Cantillo é convocado pela Colômbia e desfalca o Corinthians no Brasileiro

O volante Victor Cantillo foi convocado para defender a seleção colombiana nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, e desfalcará o Corinthans em duas rodadas do Campeonato Brasileiro. A Federação Colombiana de Futebol informou neste domingo a baixa de Matheus Uribe, diagnosticado com COVID-19, e chamou o meio-campista do Timão para a vaga.



A Colômbia joga no dia 9 de outubro, contra a Venezuela, em casa, e também contra o Chile, no dia 13 do mesmo mês, no estádio do adversário. Desta forma, Cantillo é baixa certa no Corinthians de Dyego Coelho nos jogos contra o Ceará, pela 15ª rodada, e Athletico-PR, pela 16ª. As duas partidas são longe da Neo Química Arena.

A convocação de Cantillo acontece justamente em um momento em que o volante estava em alta com o técnico Diego Coelho. Nos dois últimos jogos da equipe na temporada, o meio-campista foi titular e, inclusive, no último sábado, no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, o colombiano foi elogiado pela comissão técnica pelo seu desempenho na partida.

Cantillo é uma das principais contratações do Corinthians para 2020. O jogador chegou ao clube do Parque São Jorge com indicação do técnico Tiago Nunes, após boa passagem pelo Júnior Barranquilla, da Colômbia. Até aqui, o atleta tem 24 jogos pelo Timão e ainda não marcou gols.