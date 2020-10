Cantor Iza é escolhida como a nova diretora criativa da Olympikus

A cantora Iza é a nova embaixadora da Olympikus. A artista tambémvai se juntar à equipe criativa da marca para contribuir nas campanhas, iniciando pelo lançamento de dois novos modelos dos tênis, CS1 e OLY 001.

A parceria com Iza reforça o posicionamento “Feito Por Brasileiros” da Olympikus. A marca segue reforçando sua identidade não só pela origem, mas também nas atenções ao desenvolvimento de produtos, considerando necessidades e gostos nacionais.

Eleita este ano uma das cem personalidades negras mais importantes da atualidade no mundo, Iza ainda será responsável pelo desenvolvimento de uma coleção que chega ao mercado nacional em março de 2021 com sua co-criação.

– A arte pode ter diversas formas e estou muito feliz em levar minhas referências e estilo também para o mundo da moda e do esporte com a Olympikus agora. Enxergo o que vestimos como forma de expressão e entender como premissas de conforto, tecnologia e moda se materializam em fotos, campanhas, cores e produtos é um desenvolvimento profissional que me enche de felicidade. Vocês não perdem por esperar as novidades – comemorou a cantora.