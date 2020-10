Cantor Silva cria perfil em rede social de pornografia e empolga fãs · .

O cantor Silva deixou seus seguidores bastante empolgados: sem aviso prévio, ele divulgou em seu Twitter a página que criou no OnlyFans, rede social em que os donos dos perfis compartilham conteúdos pornográficos mediante o pagamento de uma assinatura mensal por parte dos interessados.

“Melhor acontecimento de 2020”, escreveu Matheus Murucci. “Presente para as crianças, as nudes chegando”, comentou Jefferson Pimenta. “Vem aí: o Brasileirinho”, brincou Felipe Passos, fazendo trocadilho com a produtora Brasileirinhas, que produz conteúdo adulto.

O cantor é uma das vozes da nova MPB, e conta com parcerias de sucesso com diversos artistas, como Ivete Sangalo e Anitta.

A página de Silva ainda não conta com nenhuma publicação e tampouco há informações sobre os valores que ele cobrará por assinatura. O OnlyFans atraiu diversas celebridades nesta pandemia, que passaram a oferecer conteúdo sensual a seus fãs, como Bella Thorne e Tyler Posey. Raissa Barbosa, confinada em A Fazenda 12, também tem uma página nesta rede.

Alguns fãs, no entanto, passaram a desconfiar de que a entrada de Silva no OnlyFans possa ser uma estratégia de marketing para divulgar alguma nova música de trabalho.

A tese começou a ganhar força quando Davi Sabbag, ex-vocalista da Banda Uó, respondeu ao post de Silva compartilhando também o seu perfil na rede social de pornografia. Assim como o amigo, sua página não conta com nenhuma publicação até o momento.

Silva não deu mais detalhes sobre sua entrada no OnlyFans, mas tem se divertido com a reação dos seguidores. Homossexual assumido, o cantor surfou na onda das piadas e brincou que estaria selecionando rapazes interessados para participar do elenco de seu canal –sugerindo que pudesse gravar conteúdo explícito com outros homens.

Confira as publicações de Silva e algumas reações de seus fãs:

e vamos de casting pic.twitter.com/tuyJpPfp2k

— Silva (@silvaoficial) October 12, 2020

vamo de transmissão conjunta https://t.co/BzoLs4s4e7

— davi sabbag (@davisabbag) October 13, 2020

silva é uma vadia safada e agnt nn sabia? old pic.twitter.com/i1MIKDWDdE

— wi!!iamm👅 (@euslamann) October 12, 2020

Presente pras crianças: Os nudes chegando!! pic.twitter.com/QAjNFgqYQJ

— “Aqui é a patroa falando!” 🗣 (@jeff_pimentabh) October 12, 2020

me mostra os conteúdos pra ajudar a aprovar

— Matheus Rocha (@neologismo) October 12, 2020