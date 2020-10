Canvas – A Plataforma Digital que Estrutura Seu Negócio

Sebrae Canvas – Você conhece essa ferramenta?

Para facilitar a criação de um modelo de negócio o Sebrae desenvolveu a plataforma Canvas.

O Sebrae Canvas é uma ferramenta online e gratuita para desenvolver o modelo de negócio da sua empresa de maneira digital e colaborativa, organizando visualmente a estrutura do negócio.

O Canvas deve responder 5 principais perguntas:

O que é o seu negócio?

Para quem é o seu negócio?

Como você fará isso?

Quanto custa?

Quanto você receberá por isso?

Estrutura em blocos

O Canvas é estruturado em blocos, sendo que cada bloco representa uma seção.

Ao todo são nove seções nas quais são criadas notas. Ao passo que estruturam a sua estratégia, uma vez que é possível adicionar quantas notas precisar.

Parceiros-chave

No bloco Parceiros-chave adicione as notas que contenham as informações sobre as parcerias necessárias para seu modelo de negócio.

Em Atividades-chave são listadas quais atividades principais devem ser desenvolvidas para a criação da empresa.

Para concretizar as Atividades chave, devem ser incluídos no bloco Recursos chave tudo que for inerente à essas atividades.Por exemplo: aquisição de máquinas e equipamentos, contratação de funcionários, empréstimos, entre outros.

Proposta de Valor

O produto ou serviço que a sua empresa irá oferecer, o seu objetivo e diferencial no mercado, bem como o valor que agregará ao cliente devem ser descritos em Proposta de valor.

Para definir o atendimento da sua empresa, insira esse setor no bloco de relação com o cliente. Assim sendo, determina a estratégia de atendimento, bem como seus canais de comunicação e outras necessidades.

Canais

No bloco Canais deve conter as informações relativas aos canais de vendas, ou seja, quais são os meios pelos quais a sua empresa irá oferecer seu produto ou serviço. Por exemplo: e-commerce ou loja física.

A definição do mercado de atuação e público-alvo estarão em Segmento de mercado. Sendo assim, a estrutura de custos é o bloco destinado para listar todos os custos inerentes à atividade principal da empresa.

Fontes de renda

No bloco Fontes de renda deve ser descrito como a empresa irá obter receita. Por exemplo, se a receita virá com a venda de algum produto ou uma porcentagem por algum serviço prestado, etc.

Privado ou Público

Pode optar pelo Canvas privado ou público. Assim sendo, o modo público permite a outros usuários visualizar e comentar no seu modelo de negócio.

Ao autor do Canvas é permitido compartilhar nas redes sociais ou por email e fazer o download do projeto.