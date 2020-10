Capitão aos 20 anos, brasileiro Gustavo Assunção renova com o Famalicão até 2025

O Famalicão anunciou, nesta sexta-feira, a renovação do contrato com o volante brasileiro Gustavo Assunção, de anos. Capitão da equipe, Gustavo é filho de Paulo Assunção, ex-Porto e Atlético de Madrid, e prolongou o vínculo com o clube português até 2025. O curioso é que o contrato anterior era até 2024, mas o Famalicão sentiu necessidade de blindar o jogador e aumentar a cláusula para 50 milhões de euros (em torno de 327 milhões de reais).

– Este é um dia muito importante para o Famalicão. Renovar com o Gustavo Assunção atesta a confiança que temos nele e que o próprio tem em nós. Tem apenas 20 anos, mas já soma 40 jogos com a camisa do Famalicão. O Gustavo Assunção personifica a nossa ambição, que passa por valorizar jogadores jovens, com qualidade e com um grande futuro – disse Miguel Ribeiro, presidente do clube.

Gustavo chegou ao Famalicão em julho de 2019, após deixar o Atlético de Madrid, e causou uma enorme impressão na primeira temporada. Foram 37 jogos disputados e logo se tornou um dos líderes na surpreendente campanha do clube no Campeonato Português. Sobre a renovação, o brasileiro não escondeu a felicidade.

– É um momento de muita felicidade para mim. Devo muito ao clube, presidente e ‘mister’, por aquilo que me tornei enquanto jogador. É uma grande honra ser capitão da equipe. Vou ajudar os meus companheiros dentro de campo e isso representa uma enorme alegria.