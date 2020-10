Capitão, Felipe Melo chega a cem vitórias com a camisa do Palmeiras

A vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 2 a 1, no Allianz Parque, foi especial para o zagueiro Felipe Melo. Ele chegou ao centésimo triunfo com a camisa alviverde.

O defensor é o segundo do atual elenco em número de vitórias e perde somente para Bruno Henrique, que conseguiu o feito um jogo antes, contra o Bolívar, também no Allianz Parque. Willian vem logo atrás da dupla com 99.

O trio palmeirense está na lista dos dez que mais triunfaram no século 21 e, curiosamente, Fernando Prass aparece entre eles, porém neste sábado (3) o goleiro atuou como adversário.

Jogadores do Palmeiras que venceram no século 21:

1º – Marcos – 182 vitórias

2º – Dudu – 174 vitórias

3º Fernando Prass – 151 vitórias

4º – Valdivia – 122 vitórias

5º – Márcio Araújo – 118 vitórias

6º – Bruno Henrique, Corrêa e Wendel – 101 vitórias

9º – Felipe Melo – 100 vitórias

10º – Willian – 99 vitórias​