Capítulos da semana de 12 a 16 de outubro · .

Segunda, 12/10 (Capítulo 135)

Benê sofre com a briga entre suas amigas, e Josefina conforta a filha. Keyla confronta Deco, que decide antecipar sua viagem para a Europa. Tina diz a Mitsuko que deseja ir para o Japão. Marta decide fazer terapia de família com Lica. Ellen confirma que Fio beijou Samantha, e pede um tempo a ele.

Cícero se despede de Julinho e Benê. Keyla conta sobre a briga das amigas para Tato e diz que precisa passar um período sozinha com Tonico. Anderson tenta falar com Tina. Roney sugere que Keyla viaje para a casa de sua avó. Ellen parte para a Campus Fest com Jota e Juca. Lica vai para Paris com Marta.

Terça, 13/10 (Capítulo 136)

Tato e Roney comentam sobre o fraco movimento da lanchonete no período de férias e sentem falta de Keyla e Tonico. Josefina se preocupa com a tristeza de Benê. Guto visita Benê e diz que está fazendo terapia. Benê aceita se consultar com Renata. Há uma passagem de tempo. Benê diz estar gostando das sessões com Renata. Das Dores e Nena exigem que Anderson se esforce para superar a distância de Tina.

Fio começa a trabalhar no salão de K2. K1 conta para K2 sobre a viagem com MB. Noboru comenta com Mitsuko que não sabe se Tina está feliz no Japão. Ernesto começa a trabalhar no Cora Coralina. Cibele conta a Bóris que Juca mudará de escola. Dóris convida Bóris para substituir uma professora no Cora. Clara marca um encontro com Felipe. Guto convida Benê para uma viagem de apresentação musical.

Quarta, 14/10 (Capítulo 137)

Benê aceita o convite de Guto e avisa a Josefina que vai para o Rio de Janeiro. K2 convida Tato para viajar. Bóris se anima com suas aulas voluntárias no Cora Coralina. Renata aconselha Josefina a permitir a viagem de Benê com Guto. K2 afirma a K1 que conseguirá dinheiro para suas férias com Tato, e a amiga se preocupa. Anderson retoma os estudos.

K1 vai com MB a Campos do Jordão. K2 furta o dinheiro do salão da tia e compra passagens para suas férias com Tato. Malu e Edgar apresentam a investidores as mudanças na estratégia do Colégio Grupo. Benê parte para o Rio de Janeiro com Guto, e Josefina fica apreensiva. Benê e Guto se dão as mãos durante a viagem.

Quinta, 15/10 (Capítulo 138)

Guto admira Benê. Malu convence Clara a voltar para casa, e Leide se maravilha com a falsidade da professora. Benê se encanta com o Rio de Janeiro. Valdirene estranha ao encontrar o caixa do salão destrancado, e K2 disfarça. Décio questiona Guto sobre Benê.

Tato livra K2 da represália de Valdirene, mas repreende a namorada pelo furto. Felipe convida Clara para ir a Campos do Jordão com MB. A apresentação de Benê e Guto é um sucesso. Luís e Malu discutem por causa de Clara. Benê e Guto se beijam.

Sexta, 16/10 (Capítulo 139)

Guto afirma que gostou de beijar Benê. Josefina se preocupa com Benê. Roney se inspira para compor. Keyla volta de viagem e todos se surpreendem com seu comportamento. Passam-se alguns dias. Ellen chega do festival de tecnologia e pede a Das Dores para mudar seu visual. Nena e Das Dores comemoram o prêmio recebido por Ellen. Benê conta para Josefina sobre seu beijo em Guto.

As aulas recomeçam, e Benê se incomoda com a quantidade de alunos no Cora Coralina. Tato admira o novo estilo de Keyla, e K2 repreende o namorado. Malu proíbe os alunos do Colégio Grupo de usar celular na escola, e todos se revoltam. Clara e Guto terminam o namoro. Jota elogia Ellen. Telma diz a Anderson que Tina está bem no Japão. Samantha se aproxima de Anderson. Dogão ofende Juca e Benê, e Keyla defende a amiga.

