Capítulos da semana de 12 a 17/10 · .

Segunda, 12/10 (Capítulo 37)

Samuel dá uma desculpa a Alberto sobre ter entrado no quarto de Dionísio e pede que o genro não conte nada para Ester. Cassiano não aprova o namoro de Taís e Hélio. Lindaura sente ciúmes da proximidade de Samuel com Guiomar. Donato fica preocupado com a febre alta de Lipe.

Juliano confessa a Doralice que está apaixonado por Natália. Quirino comemora com Doralice seu novo emprego como professor. Cassiano procura o comandante para denunciar Dom Rafael. Ester confessa a Alberto que nunca o amou.

Terça, 13/10 (Capítulo 38)

Ester concorda em esperar Alberto voltar da viagem para falarem sobre o divórcio. Marcia diz a Donato que a febre de Lipe tem origem emocional. Duque contrata Nicole para trabalhar no bar Flor do Caribe. Taís flagra Hélio com outra mulher.

Hélio deixa vários recados no celular de Taís e diz que houve um mal-entendido. Cassiano fica preocupado depois que Ester fala que Alberto viajou. Alberto se encontra com Dom Rafael e pede ao mafioso que o livre de Cassiano.

Quarta, 14/10 (Capítulo 39)

Alberto pede a Dom Rafael que o ajude a tirar Cassiano de seu caminho. Hélio tenta fazer as pazes com Taís. Donato tenta animar Lipe e se apresenta como palhaço. Cassiano alerta Hélio para não fazer Taís sofrer. Dom Rafael conta a Alberto que Duque é um falsário.

Amparo pede a Alberto para levar uma carta a Cristal, sem que Dom Rafael perceba. Cassiano aconselha Ester a ter cuidado com Alberto. Dom Rafael consegue com o delegado um mandato de busca e prisão imediata para Cassiano.

Quinta, 15/10 (Capítulo 40)

Alberto combina com Gonzalo a viagem ao Brasil para prender Cassiano. Candinho pergunta a Guiomar se ela sabe quem é seu pai. Ester permite que Taís pegue Samuca para passar a tarde com Cassiano.

Guiomar promete ajudar Veridiana a encontrar Maria Adília. Marizé revela a Donato que o ama e que sentiu sua falta. Mila demonstra não gostar da aproximação de Juliano e Natália. Alberto telefona para Ester, e Cassiano atende.

Sexta, 16/10 (Capítulo 41)

Cassiano promete a Samuca que não deixará Alberto gritar com ele. Guiomar pergunta a Dionísio o que ele fez com Maria Adília. Ciro pede a mão de Mila em namoro. Cristal manda por Alberto um CD com suas músicas e um recado para Cassiano.

Dom Rafael pede a Amparo que descubra o nome do empresário de Cristal, ao saber que a filha fará uma turnê pela América do Sul. Ester pergunta a Cassiano se ele esteve com alguma mulher no Caribe. Juliano se esconde no armário para Mila não vê-lo no quarto de Natália. Alberto mostra a Ester o dossiê contra Cassiano e diz que irá entregá-lo à polícia.

Sábado, 17/10 (Capítulo 42)

Alberto avisa a Ester que pedirá a guarda das crianças caso ela se separe dele. Ester finge acreditar em Gonzalo e afirma para o delegado que ele deve prender Cassiano. Ester pede a Doralice que ligue para Cassiano e avise para ele se esconder. Doralice insiste que Juliano esconda Cassiano em seu barco.

Ester avisa a Cassiano que Alberto trouxe um delegado para prendê-lo. Olívia não deixa Gonzalo entrar em sua casa. Alberto mostra a Ester o CD e a carta de Cristal para Cassiano. Ester se sente traída por Cassiano.

Os capítulos de Flor do Caribe são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio