Cardinals tentam se reabilitar diante do zerado New York Jets; onde ver e a aposta

Sem iniciar uma partida como titular há quase um ano, Joe Flacco terá esta missão na tarde deste domingo, às 14h (de Brasília), quando será o quarterback do New York Jets contra o Arizona Cardinals, em duelo no MetLife Stadium, pela semana 5 da NFL. Será um desafio e tanto para o jogador, que já foi visto como um atleta elite, inclusive com título de Super Bowl, mas entrou em decadência e busca contra o Arizona ter uma média de jogadas e também de jardas. A tendência de um jogo bastante burocrático se desenha, ainda mais tendo uma das piores linhas ofensivas da liga enfrentando a quarta defesa mais eficiente do torneio.

Não é preciso ser nenhum expert pra prever que Flacco vai encontrar muita pressão por parte do Arizona, ainda mais sendo um dos remanescentes daqueles quartebacks pouco móveis no pocket e ainda sem ritmo, já que perdeu o training camp dos Jets. Ele substitui o lesionado Sam Darnold. Um golpe duro para os Jets, que pela primeira vez na história perderam os quatro primeiros jogos de uma temporada.

Reabilitação

Os Cardinals começaram a temporada com duas vitórias, mas enfrentam os Jets por uma recuperação na liga. Já são dois tropeços seguidos para Detroit Lions, em casa, e também o Carolina Panthers, fora. Com uma média de 24,5 pontos por jogo, a partida contra os Jets pode ser a chance de ouro para o ataque comandado por Kyler Murray brilhar e anotar muitos pontos. New York cede uma média de 32.8 pontos por jogo, a terceira maior na NFL.

Próximo de marca

A grande arma da franquia de Phoenix deverá ser DeAndre Hopkins, que está próximo de quebrar o recorde do maior número de recepções por um único jogador nas cinco primeiras semanas da liga. Faltam nove recepções, sendo que atualmente ele já fez 39 catadas.

Coronavírus

A partida esteve sob a possibilidade de ser adiada, já que um caso de Covid-19 foi anunciado no New York Jets. Todavia, o teste foi refeito e o resultado foi falso positivo. O duelo então foi confirmado para alívio da NFL, que vem sofrendo para ajustar o calendário com casos nos times.

A aposta

Com a péssima fase dos Jets, todas as apostas e favoritismo estão com o Arizona Cardinals. O Power Football Index, mecanismo da ESPN norte-americana que projeta os resultados da NFL, aponta os Cardinals com 57,1% de chance de triunfar por um média de 2,5 pontos.

Ficha técnica

New York Jets x Arizona Cardinals

Semana 5 da NFL

Data: Domingo (11), 14h

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey

Onde ver: Game pass da NFL