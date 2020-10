Carioca B1: Rio São Paulo anuncia troca de treinador

Após os últimos resultados na Taça Santos Dumont, a diretoria do Rio São Paulo decidiu mudar o comandando técnico da equipe, demitindo treinador Palinha. Em contra partida, os dirigentes agiram rápido e anunciaram a chegada do experiência Júnior Gomes.

O treinador que vinha fazendo uma ótima campanha comando o Gonçalense, chega com a certeza que a equipe do Campinho tem tudo para brigar na parte principal da tabela.

.

“Eu vejo um clube com uma estrutura que muitos da B1 não tem. Vejo um grupo muito bem montado, um grupo rápido. E pelo que vi, penso que esse time vai brigar na parte de cima da tabela, chego com esse pensamento, não pode ser diferente. Estou muito feliz em chegar nessa família, agora espero implantar a minha metodologia, que os jogadores entendam e a gente consiga avançar na competição”, disse Júnior Gomes.

Junior Gomes já está concentrado e assume o comando na quinta-feira. Nesta quarta-feira, o time enfrenta o Audax, em Miguel Pereira, pela 8ª rodada da Taça Santos Dumont, e será comandando pelo auxiliar Jorge Perreco.