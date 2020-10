Carlos Queiroz convoca a Colômbia para os jogos das Eliminatórias

Fim do mistério na Colômbia. Nesta sexta-feira, o técnico Carlos Queiroz anunciou a lista dos convocados para os duelos contra Venezuela e Chile, válido pelas rodadas iniciais das Eliminatórias.

Sem muitas surpresas, o português chamou os principais nomes do futebol colombiano, como, por exemplo, James Rodríguez, Falcao García, Yerry Mina, David Ospina e Duván Zapata.

Confira a lista abaixo:

Goleiros

David Ospina – Napoli (ITA)

Camilo Vargas – Atlas (MEX)

Álvaro Montero – Deportes Tolima (COL)

Aldair Quintana – Atlético Nacional (COL)

Defensores

Stefan Medina – Monterrey (MEX)

Juan Guillermo Cuadrado – Juventus (ITA)

Yerry Mina – Everton (ING)

Dávinson Sánchez – Tottenham (ING)

Jeison Murillo – Celta de Vigo (ESP)

Jhon Lucumí – KRC Genk (BEL)

Frank Fabra – Boca Juniors (ARG)

Johan Mojica – Atalanta (ITA)

Meio-Campo

Matheus Uribe – Porto (POR)

Jorman Campuzano – Boca Juniors (ARG)

Wílmar Barrios – Zenit (RUS)

Jéfferson Lerma – Bornemouth (ING)

Yairo Moreno – León (MEX)

Steven Alzate – Brighton & Hove Albion (ING)

Atacantes

James Rodríguez – Everton (ING)

Alfredo Morelos – Rangers (ESC)

Radamel Falcao García – Galatasaray (TUR)

Duván Zapata – Atalanta (ITA)

Luis Fernando Muriel – Atalanta (ITA)

Luis Díaz – Porto (POR)