Carlos Sánchez torce o joelho e será reavaliado no Santos nesta sexta

Carlos Sánchez sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Olimpia nesta quinta-feira, no Paraguai, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

Autor de um gol e de uma assistência e eleito o melhor em campo pela Conmebol, o uruguaio foi substituído no segundo tempo para a entrada de Alison.

Sánchez será reavaliado nesta sexta-feira, em Goiânia, onde o Peixe treinará. O Alvinegro foi do Paraguai para Goiás em voo fretado. O Santos enfrentará o Esmeraldino no domingo, na Serrinha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.