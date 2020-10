Carol admite vontade de reagir a descontrole de Raissa com cuspe · .

Eliminada de A Fazenda 12, Carol Narizinho admitiu nesta sexta-feira (16) que teve vontade de cuspir no rosto de Raissa Barbosa durante a briga que elas protagonizaram no confinamento. A ex-panicat afirmou que não pensou em bater na amiga, mas reconheceu que quis reagir com um cuspe no momento em que a peoa avançou para cima dela no quarto.

“Eu tive vontade de cuspir nela. Bater eu não iria. Mas eu lembrei de Andressa Urach”, afirmou Narizinho na Live do Eliminado, exibida no canal oficial do reality da Record. Ela fez referência à apresentadora, hoje evangélica, que cuspiu em Mateus Verdelho em A Fazenda 6.

As duas brigaram na última segunda-feira (12). A confusão começou depois que a loira quis tirar satisfações com a vice-Miss Bumbum 2017, que usou o termo “patricinha” para definir a amiga. Carol não gostou e quis saber o motivo da definição.

“Patricinha não significa ter estilo. Patricinha significa ter dinheiro, condições financeiras e se achar”, tentou explicar, na ocasião. A morena, entretanto, não gostou da abordagem e ficou repetindo: “Então quer dizer que a gente vai brigar agora, a gente vai brigar? Eu acho que tu está querendo brigar comigo, está parecendo”, disparou.

Raissa chegou a correr sobre três camas e atacou Carol. Após a discussão, completamente descontrolada, a modelo saiu do quarto descontando sua raiva com chutes e socos nas portas e móveis da sede.

Na Live do Eliminado desta semana de A Fazenda 12, Carol também recordou do dia em que tirou Luiza Ambiel do controle em uma festa. Bêbada, ela disse que a filha da musa da banheira do Gugu, de apenas 12 anos de idade, tinha um “crush” por JP Gadelha. O comentário causou a ira da veterana, que ficou histérica e cortou contato com a ex-panicat por alguns dias, mas voltaram às boas.

“Eu fiquei desesperada, porque não sabia nem o que eu tinha feito”, relembrou. Questionada sobre se teria a mesma atitude que Luiza, ela não soube responder. “Eu não sei, não sou mãe para dizer, mas eu acho que lá dentro, ainda mais quando se está com saudades da família aqui fora, então tudo se potencializa”, comentou.

Outro assunto abordado na conversa foi uma declaração de Emílio Surita. O apresentador disse que ninguém se lembrava de Carol e que só se recordava das ex-assistentes de palco “tops” que passaram pelo Pânico na Band (2012-2017).

“[Achei] desnecessário. Eu sou muito grata à oportunidade que eles me deram. Mudou minha vida do dia para noite. Trabalhei com muita dedicação lá. Fiquei muito triste com essa declaração”, opinou ela.

Veja a Live do Eliminado:

