Carol Narizinho sofre da ‘maldição das panicats’ e é eliminada de A Fazenda 12 · .

Carol Narizinho foi mais uma vítima da “maldição das panicats” e acabou eliminada de A Fazenda 12 na madrugada desta sexta-feira (16). Mesmo com a ajuda das torcidas de Jojo Todynho e MC Mirella, a ex-assistente de palco não superou Biel e Tays Reis e foi a quinta participante a deixar a competição.

Em todas as temporadas do reality show, a Record buscou ex-panicats para o elenco, mas todas elas morreram na praia e não conseguiram abocanhar o prêmio milionário.

Antes de anunciar o resultado, Marcos Mion avisou os peões e os telespectadores que a roça desta semana bateu o recorde histórico de todas as temporadas do reality, com 676 milhões de votos.

Carol teve uma participação apática em A Fazenda 12 e ganhou o título de “planta” da temporada. Ela evitou se envolver em confusões, fez poucas coisas que a colocaram em posição de destaque e ganhou pouco espaço nos compactos que a Record exibiu em suas edições, justamente por não ter produzido tantos materiais de relevância.

Para não dizer que ela passou despercebida, em suas cinco semanas na casa ela conseguiu tirar Luiza Ambiel do controle em uma festa. Bêbada, disse que a filha da musa da banheira do Gugu, de apenas 12 anos de idade, tinha um “crush” por JP Gadêlha. A veterana ficou histérica e cortou contato com a ex-panicat por alguns dias, mas voltaram às boas.

E na última semana foi alvo da fúria de Raissa Barbosa, uma de suas maiores amigas no confinamento. A vice-miss Bumbum 2017 saltou todas as camas do quarto e partiu para cima de Carol, e precisou ser afastada pelas amigas para evitar o contato físico.

Com o resultado, o time das mulheres tem a sua primeira baixa no jogo. Elas, que vêm determinando os rumos do reality, perderam uma importante aliada.

Biel, salvo pela terceira roça consecutiva, deve encarar a votação do público novamente na próxima semana, pois Mariano, o fazendeiro da vez, já avisou aos amigos que o funkeiro é seu principal alvo. E Tays pode voltar a fazer companhia ao namorado, já que é uma das competidoras que mais coleciona desafetos no confinamento.

