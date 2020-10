Carolina recebe proposta indecente; saiba qual · .

No último capítulo de Totalmente Demais, Carolina (Juliana Paes) ficará chocada ao receber uma proposta indecente de Fedora Abdala, personagem de Tatá Werneck em Haja Coração, a nova reprise que ocupará a faixa das sete da Globo. A patricinha maluca aparecerá oferecendo dinheiro para aparecer na capa da revista que antes comandada pela jornalista.

As duas novelas farão um crossover –quando duas histórias de um mesmo universo se cruzam– para realizar a passagem de bastão do horário. Na trama escrita por Daniel Ortiz, Fedora é filha de Aparício (Alexandre Borges) e Teodora (Grace Gianoukas), uma libanesa riquíssima que trata o marido como capacho, enquanto mima sua única herdeira.

A sequência irá ao ar quando Carolina estiver passeando com a família em um parque, o grupo será abordado pela ricaça doida, que quase vai atropelar Arthur (Fabio Assunção) e Gabriel (Ícaro Zulu) com seu conversível rosa.

“Carolina Castilho!”, gritará a riquinha, saindo do veículo com seus trajes de gala em plena luz do dia. “Você conhece?”, perguntará o agente de modelos, sem resposta. “Desculpa, eu preciso muito falar com você”, avisará Fedora. “Desculpa, eu conheço você?”, questionará a finalmente eleita de Arthur.

“Não, você não me conhece ainda, mas, se você me colocar na capa da sua revista, a gente resolve isso rapidinho”, vai sugerir a maluquinha. “Olha, eu sinto muito, mas acho que não posso te ajudar”, lamentará a antiga rival de Eliza (Marina Ruy Barbosa).

Fedora (Tatá Werneck) chegará ‘causando’

“Calma, calma, que você nem ouviu a minha proposta ainda. Querida, eu tenho muito dinheiro, eu pago”, anunciará a mimada, mostrando um anel de diamantes. Ao ver o desespero da namorada, o dono da Excalibur vai intervir. “Querida, seguinte, a Carolina não é mais a diretora de redação da Totalmente Demais”, explicará o galã da novela de Rosane Svartman e Paulo Halm.

Fama de pegador na boca do povo

“Querido, desculpa, eu não estou falando com você”, rebaterá a esnobe. “Mas eu sei quem você é, é o Arthur Alcântara Azevendo, não é?”, emendará ela. “Não, é Carneiro de Alcântara”, corrigirá o empresário. “Pegador, né? Respirou, tá pegando”, comentará a ousada.

“Respirava, pegava. Agora ele mudou, né, meu amor?”, alertará a irmã de Dorinha (Samantha Schmütz). “Carolina falou, eu assino embaixo. Mas vou te dar uma boa dica, o novo diretor de redação da revista é o Pietro Enrico (Marat Descartes)”, confessará o empresário, apontando para o padrinho de Gabriel, que também estará presente.

“Ah, então é dos carecas que elas gostam mais”, insinuará a “princesa libanesa” da novela escrita por Daniel Ortiz. “Você me paga, Arthur”, cochichará o melhor amigo de Carolina. “Vamos fazer o seguinte, chérie, eu vou te deixar o meu cartãozinho, você pode me ligar, a gente marca um cafézinho, bate um papo. Conversa para daqui uns três, quatro, oito meses”, vai sugerir o editor.

“Não, eu vou ligar hoje porque, a partir de amanhã, o Brasil inteiro vai amar a diva Fedora Abdala, então, licença”, vai se despedir a dondoca interpretada por Tatá Werneck. “Se deu bem, Pietro, mais uma maluca para você!”, debochará a jornalista. “Haja Coração, viu! Vou te falar!”, finalizará a vilã redimida em sua última cena.

Exibida entre 2015 e 2016, Totalmente Demais será substituída pela reprise de Haja Coração (2016). A Globo optou por reexibir as histórias desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

