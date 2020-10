Carreño ataca Djokovic: ‘Toda vez que está em apuros pede atendimento’

Pablo Carreño Busta, número 18 do mundo, não poupou Novak Djokovic de críticas e afirmou que o sérvio sempre pede atendimento quando se encontra em apuros. O sérvio o derrotou por 4/6 6/2 6/3 6/4 após mais de três horas de batalha.

Djokovic pediu atendimento ao fim do primeiro set e no começo do segundo e jogou com uma proteção na região do pescoço no jogo que lhe valeu vaga na semifinal de Roland Garros: “Não me surpreende a verdade e creio que é algo bom. Sabia que acontecerua porque cada vez que está apertado ele faz isso. E se ele fez é porque quer dizer que esteve em apuros, que não estava cômodo e que consegui jogar em um nível alto e isso o fez ter dúvidas”, disse o espanhol que foi além.

“Ele faz isso há muito tempo. Cada vez que se complica um pouco pede atendimento médico. Não sei se temalgo crônico no ombro ou é mental e cada vez que fica complicada, fica ali”.

Djokovic encara o grego Stefanos Tsitsipas na semi de sexta-feira.