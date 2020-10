Carro da Tesla que viaja no espaço se aproxima de Marte

Depois de viajar mais de 2 bilhões de quilômetros pelo espaço, o Tesla Roadster “dirigido” pelo manequim Starman fez a sua primeira aproximação de Marte, nesta quarta-feira (7). De acordo com a SpaceX, ele chegou a menos de 8 milhões de quilômetros de distância do planeta.

“Starman, visto pela última vez saindo da Terra, fez sua primeira aproximação com Marte hoje, dentro de 0,05 unidades astronômicas, ou menos de 5 milhões de milhas, do Planeta Vermelho”, escreveu a empresa em seu perfil oficial no Twitter.

O carro da Tesla, que tem um boneco vestido com traje espacial no assento do motorista, foi lançado em fevereiro de 2018, no primeiro voo do foguete Falcon Heavy. A dupla fez parte da missão como carga de teste, para demonstrar todo o poderio do novo impulsionador da empresa de Elon Musk.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7 — SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020

Há dois anos e oito meses vagando no espaço, o veículo, montado no estágio superior do foguete, gira em torno do Sol uma vez a cada 557 dias, tendo completado a sua primeira órbita em agosto de 2019.

Viagem pode durar milhões de anos

A aproximação do carro elétrico ao Planeta Vermelho é apenas um dos atrativos de uma viagem que pode durar milhões de anos, caso não aconteça nenhum imprevisto.

O carro foi montado no estágio superior do foguete.Fonte: Engadget/Reprodução

Pouco tempo após a missão partir, pesquisadores da Universidade de Toronto calcularam que o modelo seguirá viajando pelo espaço até colidir com a Terra, Vênus ou o Sol, em algum momento durante os próximos 10 milhões de anos.

Os cálculos apontam uma chance de impacto com a Terra de 6%. Mas mesmo que isso aconteça, não há maiores riscos, pois os dois objetos devem se desfazer durante a reentrada.

Curiosidades sobre o SpaceX Roadster

Além do manequim fantasiado de astronauta, cujo nome foi dado em referência à canção Starman, de David Bowie, o Tesla que viaja pelo espaço também carrega outros objetos, como uma miniatura em versão Hot Wheels e uma placa com os nomes de quem trabalhou no projeto.

Música e livros fazem parte da viagem.Fonte: Wikimedia Commons

Há, também, uma cópia do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias e uma versão digital da trilogia Fundação, armazenada em um disco óptico 5D, entre outros objetos. Já o sistema de som do carro foi preparado para tocar a música Space Oddity, de David Bowie, em loop infinito.

Os interessados em saber onde está o Starman podem acompanhar a jornada por meio do site Where is Roadster, que monitora a viagem espacial.