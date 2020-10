Cartolouco aproveita falta de segurança e invade A Fazenda 12 após eliminação · .

Lucas Strabko, o Cartolouco, aproveitou a falta de seguranças em A Fazenda 12 e invadiu a sede do reality rural, mesmo após a sua eliminação com 24,90% dos votos do público. Na madrugada desta sexta-feira (9), o jornalista esportivo quebrou o protocolo do reality para se despedir dos colegas.

“Aproveitem! Eu adoro vocês todos! Eu tô feliz para cacete, essa vida é um tesão caralho!”, gritou o ex-Globo. Conforme as regras do formato, após a despedida ao vivo, os peões da roça não mantém contato com os outros parceiros de programa. Só quem é salvo pelo público volta a ter essa interação.

No entanto, Strabko retornou à sede e se despediu mais uma vez dos peões. As câmeras do PlayPlus não mostraram a imagem de Cartolouco, mas foi possível ouvir o áudio do jornalista e a animação dos participantes, que se aproximaram da porta para ouvirem o último recado do amigo de Biel.

Após a mensagem, os peões se assustaram com a atitude do agora ex-peão. “Era pra ele ter ido com a produção e veio aqui se despedir da gente”, afirmou Jakelyne Oliveira. “Imagina a produção correndo atrás dele”, comentou Lipe Ribeiro.

Confira o vídeo:

cartolouco fugiu da eliminação e foi falar com o povo na sede 🆘 pic.twitter.com/jjVv2ktzAb

— ma ri. (@acostumadinha) October 9, 2020

