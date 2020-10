Cartolouco compara guerra do hidratante com pornô e pede emprego na Record · .

Quarto eliminado de A Fazenda 12, Lucas Strabko, o Cartolouco, foi sabatinado na Cabine de Descompressão na madrugada desta sexta-feira (9), logo após deixar o confinamento. O jornalista, bastante histérico, comparou a guerra do hidratante, promovida por Raissa Barbosa, com um filme pornográfico e ainda aproveitou a entrevista para pedir um emprego na Record.

Responsável por arquitetar o plano de enviar a vice-miss Bumbum 2017 para a roça na terceira semana, Cartolouco foi um dos alvos da morena após a votação, que perdeu o controle e atirou creme hidratante na cara do jornalista, de Biel e também de Juliano Ceglia. A cena viralizou.

“Me senti num filme pornô, um monte de jatada na cara”, comentou o eliminado, aos risos. “Falei: ‘Pode jogar, joga mesmo’. Foi o momento de mais paz interior que eu senti dentro da Fazenda. Fiquei muito tranquilo. Nem vi de onde vinha [o creme].”

No bate-papo com o humorista Victor Sarro e com o produtor Thalles Trouva, ele revelou que se interessou seriamente por Luiza Ambiel e que estava disposto a viver um romance com a eterna musa da banheira do Gugu.

“Eu tinha vontade real de ficar com ela. Só que eu tinha muito pé atrás com ela. Ela é gente boa, mas não dá pra confiar. Eu ficaria com a Luiza fácil. Ela falava: ‘Eu tenho 48 [anos], você tem 26’. Eu falava: ‘Não tem idade pra ser feliz’. Mas aí eu acabei sendo erradão”, admitiu ele, que se arrependeu de não insistir no relacionamento. “Deveria ter beijado a Luiza. Queria um romance. Ia quebrar paradigmas e servir de exemplo pra muita gente aqui fora.”

Na sabatina, ele se mostrou arrependido por colocar a atriz na roça horas depois de prometer a ela que a pouparia da berlinda. “Puxei a Luiza da baia. Foi a grande cagada. Não tive o culhão de botar a Mirella. Fiquei com medo. Fui cuzão mesmo, não tive peito de por a Mirella e acabei pagando por isso”, assumiu.

Cartolouco teve suas contradições expostas e encarou com naturalidade e bom humor. Ao rever os vídeos em que combinava votos com os rapazes dentro do confinamento, e depois dizer nas edições ao vivo que não praticava o esquema, ele abriu um sorriso e gritou “eu menti!”, tirando sarro da situação.

No fim da entrevista, ele previu a eliminação de Biel e aproveitou para pedir uma oportunidade de emprego no jornalismo da emissora de Edir Macedo. “Se a Record quiser me contratar, Esporte Fantástico, tamo junto”, encerrou o peão, que foi derrotado pelo funkeiro e Jojo Todynho na votação do público.