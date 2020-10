Cartolouco passa na máquina da verdade do Faro e confessa mentir no reality · .

Lucas Strabko, o Cartolouco, confessou que mentiu para os peões de A Fazenda 12. Neste domingo (11), o último a ser eliminado no reality rural enfrentou a máquina da verdade no Hora do Faro e passou ileso pelo famoso teste do polígrafo. No entanto, ele afirmou que não falou a verdade sobre a combinação de votos em Raissa Barbosa.

“Ia votar na Luiza [Ambiel], aí conversei com o Lucas e falei para os meninos: ‘Pô, vou votar na Raissa’. Depois, passou um tempo, estava a Lidi [Lisboa] na sala, e o Juliano [Ceglia] e o Biel falaram que íam na Jojo [Todynho]. Eu falo: ‘Tá bom, vou na Raissa’. Tanto é que, na hora da roça, eu falo que não tem porque mentir agora. Já foi, eu tô aqui fora”, afirmou o jornalista.

Durante o confinamento, ele reforçou em diversas ocasiões que não havia combinado voto com os seus parceiros na disputa. Ao ser questionado sobre qual seria a opinião do público, Strabko disse: “Vendo aqui, eu virei um destruidor de corações, um mentiroso. Tô até com vergonha de chegar na minha casa e ver a minha mãe”.

Na sabatina, Leo Dias perguntou se Cartolouco tentou formar um casal com Luiza Ambiel para ficar mais forte no jogo. “Não, eu achava que era resenha. Era óbvio que eu ficaria com a Luiza”, respondeu o ex-Globo. A máquina confirmou que o jornalista disse a verdade e, durante a invasão ao confinamento rural, ele pediu a musa da banheira do Gugu em namoro.

Strabko também negou a criação de um personagem para o reality rural. Fabíola Gadelha relembrou a acusação de gordofobia que o ex-peão sofreu, após um comentário sobre Jojo Todynho.

“Ela vai contra o que a sociedade estipula como padrão de beleza e é linda do jeito que é. Eu tenho zero preconceitos contra menina que é considerada gordinha e nenhum preconceito com nada nem ninguém”, destacou Cartolouco, que falou a verdade em todas as respostas e conquistou R$ 20 mil nesta dinâmica do programa.

Na parte final do quadro, em que o eliminado entrega adjetivos positivos e negativos para os peões que seguem na disputa, o jornalista escolheu os seguintes termos:

Luiza Ambiel: Carinhoso e guerreira

Jojo Todynho: Barraqueira e manipuladora

Raissa Barbosa: Barraqueira e fofoqueira

Tays Reis: Justa e engraçada

Jakelyne Oliveira: Mentirosa e mascarada

Stéfani Bays: Mentirosa e Encrenqueira

Mateus Carrieri: Falso e dissimulado

MC Mirella: Mascarada

Lidi Lisboa: Confiável e Verdadeira

Mariano: Traidor

Lucas Selfie: Inteligente

Lipe Ribeiro: Engraçado

Juliano Ceglia: Prestativo

Biel: Amigo e Alegre

Confira alguns trechos do programa:

Cartolouco responde se quis ficar com Luiza Ambiel para se garantir no jogo e dá um “chega mais” no Faro 😂 Assista! #CartoloucoNoFaropic.twitter.com/Qv3Ukdlc7q

— Hora do Faro (@horadofaro) October 11, 2020

Cartolouco revela se criou um personagem durante sua passagem em #AFazenda12… Ele falou a verdade e vai acumular mais uma graninha 👏👏👏 #CartoloucoNaFaropic.twitter.com/OULGILuBe0

— Hora do Faro (@horadofaro) October 11, 2020

Fabíola Gadelha coloca Cartolouco na maior saia justa, mas ele diz a verdade e se dá bem! #CartoloucoNoFaropic.twitter.com/vbJpQe3Dcg

— Hora do Faro (@horadofaro) October 11, 2020

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#12 – A Fazenda 12 já tem suas panelinhas?” no Spreaker.