Casa do São Paulo, estádio do Morumbi completa 60 anos

Casa do São Paulo, o estádio do Morumbi completa 60 anos nesta sexta-feira. Construído durante a década de 1950, o local foi inaugurado no dia 2 de outubro de 1960 em uma partida contra o Sporting, de Portugal. Na ocasião, mais 64 mil pessoas pagaram ingresso para acompanhar o triunfo do Tricolor, por 1 a 0, com gol do atacante Peixinho.

Na década de sua inauguração, o estádio do Morumbi era o maior estádio particular do planeta. Afinal, a concepção da casa são-paulina foi pensada para receber 150 mil pessoas. Atualmente, por conta das reformas e dos exigentes padrões de segurança, a capacidade é de pouco mais de 66 mil espectadores. Mesmo assim, ainda é o maior estádio particular do Brasil.

Por lá, o São Paulo conquistou alguns de seus maiores títulos como a Copa Libertadores de 1992 e 2005, as edições de 2006 e 2007 do Campeonato Brasileiro e o Paulistão de 1998, em cima do rival Corinthians.

Embora o estádio seja a casa do Tricolor, seus rivais também conquistaram títulos expressivos jogando no Morumbi. O Corinthians, por exemplo, faturou o bicampeonato Brasileiro em 1998 e 1999 jogando lá. O Paulistão de 1977, considerado por muitos o maior título do Timão, foi decidido no Morumbi e o clube do Parque São Jorge ficou com a taça.

O maior público do estádio, inclusive, aconteceu nas finais de 1977, quando Corinthians e Ponte Preta. No dia 9 de outubro daquele ano, 146.072 pessoas acompanharam a vitória da Macaca, por 2 a 1, no Morumbi.