Casada com Zeca, Ritinha vira bígama e corre risco · .

Personagem de Isis Valverde em A Força do Querer, Ritinha vai meter os pés pelas mãos ao esconder de Ruy (Fiuk) e de sua família que chegou a se casar com Zeca (Marco Pigossi) no papel. Ela também vai se unir ao playboy oficialmente, tornando-se bígama na novela das nove da Globo. A partir daí, a “sereia” vai viver com medo de ter seu segredo revelado.

A filha de Edinalva (Zezé Polessa) vai desbancar Cibele (Bruna Linzmeyer) ao ser escolhida para virar a mulher do herdeiro de Eugênio (Dan Stulbach). Nos próximos capítulos, ela vai se mudar para o sofisticado apartamento dos Garcia e ficará lá até o dia de seu casamento com filho do advogado.

A cerimônia será discreta, em uma capela e com poucos convidados. Além da bigamia, o público acompanhará a saga da “sereia” com medo de que descubram que ela carrega no ventre um filho do seu ex-noivo. A jovem paraense também chegará ao ponto de forjar documentos para que ninguém saiba que ela já é casada.

Dessa maneira, ela se envolverá em dois crimes: falsificação de documentos e bigamia. Joyce (Maria Fernanda Cândido) será a única que não vai engolir a nova nora. As duas vão entrar em atrito assim que a “sereia” colocar os pés na casa da família.

A mãe do noivo será contra a festa e a realização de uma união no religioso, mas Ritinha obrigará Ruy a se casar como manda o figurino, mostrando que é mesmo uma tremenda cara de pau. Uma passagem de 20 dias acelerará os acontecimentos. As cenas do matrimônio estão previstas para irem ao ar no próximo dia 14.

Zeca (Marco Pigossi) vira pedra no sapato da ex

Ela entrará vestida de noiva na capela com o sogro. “Ruy, é de livre e espontânea vontade que você aceita Rita Rosa Ferreira como sua esposa?”, questionará o padre. Ele responderá que sim. Ritinha não deixará o padre concluir a pergunta para ela. “Ôxi, é sim também”, falará a apressada.

Declarados marido e mulher, eles se beijarão, enquanto Joyce torcerá o nariz, inconformada. A dondoca vai parecer estar em um funeral. “Ele está feliz! É o que importa”, comentará Eugênio.

“Aquela felicidade de transgredir, quando se tem essa idade. Eu estou enxergando mais à frente”, responderá a madame interpretada por Maria Fernanda Cândido.

Na festa, Ritinha fará questão de dançar carimbó com Ruy, constrangendo a mãe do noivo com seus costumes do Pará. Ao mesmo tempo, Zeca estará entrando com processo para pedir uma indenização à mulher com quem se casou e pegou em flagrante com outro na noite de núpcias.

Ele vai planejar se vingar da traidora, sem saber que estará colocando toda a mentirada dela em risco com a ação que moverá. A previsão é que a reprise de A Força do Querer fique no ar até o início do ano que vem. O . publica spoilers e os resumos da novela das nove todos os dias.

