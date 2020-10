Casemiro avalia estreia da Seleção Brasileira: ‘Jogamos sério até o final’

A Seleção Brasileira venceu a Bolívia na estreia das Eliminatórias por 5 a 0 em um jogo com domínio total do Brasil. Dono do meio campo brasileiro, Casemiro comentou, em entrevista a Rede Globo, sobre a partida e falou sobre a seriedade com que a equipe jogou do começo até o final do jogo.

– Acho que o mais importante que tem que valorizar hoje é como a equipe se levou séria, em momento algum quisemos brincar, sempre com muito respeito a outra equipe e esse é o futebol, quando tiver oportunidade de fazer um, dois… sempre buscar fazer mais – disse o volante, ressaltando o respeito e a ambição que a Seleção Brasileira teve durante o jogo.

O camisa 5 também defendeu que a Seleção não pode se acomodar com o bom resultado e tem que ir atras sempre de aperfeiçoar o jogo da equipe.

– Sempre tem que melhorar, até mesmo entrosamento, esse é o mais importante. Hoje entrou o Douglas no meio e o entrosamento, acho que vamos jogo a jogo nos adaptando melhor e sem duvida isso é o mais importante.

O próximo compromisso da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias é contra o Peru, em Lima, na terça-feira (13) às 21h (de Brasília).