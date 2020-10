Casemiro conta curiosidade sobre grafia de seu sobrenome

Apesar de desde os tempos de São Paulo o meio-campista Casemiro ser conhecido dessa forma, o mesmo disse em entrevista recente a um programa de TV espanhol sobre como modificou a grafia do seu sobrenome.

Falando por chamada de vídeo com a atração #Vamos do canal Movistar, o brasileiro do Real Madrid ressaltou que seu sobrenome é, na verdade, Casimiro, mas uma partida quando ainda atuava pelo clube brasileiro o fez mudar sua visão:

“Pouca gente sabe que, na verdade, me chamo Casimiro porque o sobrenome da minha mãe é assim: Casimiro. Quando jogava no Brasil, houve uma partida no São Paulo que as pessoas começaram a me chamar de Casemiro. Nesse dia fiz um jogaço e decidi que seguissem me chamando assim.”

Além desse aspecto curioso, o jogador que é um dos líderes da equipe de Zinedine Zidane falou sobre nomes que, frequentemente, sofrem críticas da imprensa especializada e de torcedores como Éden Hazard, Karim Benzema e o agora ex-companheiro Gareth Bale:

“A sensação que Hazard deixa nos treinos é de ser um jogadoraço. Quando ele jogar três ou quatro partidas e pegar ritmo será o Hazard de sempre.”

“Quando se fala de Karim, falamos de um dos melhores nove do mundo. Tem que ter um mínimo de respeito”, disse Casemiro.

“Ele (Bale) se dava muito bem com todo mundo. Quando joga, se estiver concentrado, é um dos melhores do mundo. Foi um prazer tê-lo e agradeço todos os gols que ele marcou nas finais”, agregou sobre o galês negociado com o Tottenham.

Seja lá qual for a grafia, fato é que o jogador de 28 anos de idade é presença certa na partida dessa terça-feira (13) com a Seleção Brasileira pela segunda rodada das Eliminatórias visitando a seleção do Peru, em Lima, às 21h (horário de Brasília).