Casemiro valoriza comportamento da Seleção em goleada: “Equipe levou a sério”

Em uma estreia bem-sucedida nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira goleou a Bolívia por 5 a 0 na noite desta sexta-feira, na Neo Química Arena. Ainda no gramado do estádio de Itaquera, o volante Casemiro valorizou o comportamento do time canarinho.

O Brasil dominou desde o início e abriu vantagem no primeiro tempo com Marquinhos e Firmino. Na etapa complementar, sem ser ameaçado, o time mandante construiu a goleada por meio de Firmino, Carrasco (contra) e Philippe Coutinho e ainda teve chances de fazer mais.

“O mais importante e que tem que valorizar é como a equipe levou a sério. Em momento algum quisemos brincar, sempre com muito respeito ao adversário. Isso é futebol. Quando tiver um, dois, se tiver oportunidade para fazer mais… Em momento algum brincamos e levamos o jogo 100% a sério”, disse Casemiro à TV Globo.

A principal novidade na linha do time titular armado pelo técnico Tite diante da Bolívia foi a presença do meio-campista Douglas Luiz, do Aston Villa. Questionado sobre algo a aperfeiçoar para a sequência das Eliminatórias, Casemiro citou o entrosamento.

“Sempre tem que melhorar. Hoje, entrou o Douglas no meio. Entrosamento, jogo a jogo vamos nos adaptando melhor. Mas a equipe está de parabéns”, salientou o meio-campista, que lamentou a impossibilidade de jogar diante da torcida em função da pandemia de covid-19.

“Infelizmente, o que está acontecendo no mundo é uma pena. Queria estar ao lado do nosso público. Na Copa América, eles estavam bem próximos de nós. Mas saúde é o mais importante. Temos que dar exemplo para o pessoal ter respeito à saúde”, afirmou o meio-campista, escalado como capitão por Tite na vazia arena de Itaquera.