Cassandra fica seminua em público e conquista fama · .

Cassandra (Juliana Paiva) finalmente alcançará seus minutos de fama no último capítulo de Totalmente Demais. Um vexame a fará chamar atenção durante uma festa: a modelo ficará seminua após ter o vestido rasgado acidentalmente por Fabinho (Daniel Blanco) e acabará sendo alvo dos flashes de jornalistas que registrarão tudo na novela das sete da Globo.

O pontapé para o sucesso de Cassandra acontecerá durante o lançamento da exposição de Jamaica (Gabriel Reiff). A modelo estará no evento acompanhada do namorado e chamará Lorena (Adriana Birolli) para tentar sair em uma matéria no site NeoTop.

“Me diz uma coisa, porque você chamou a gente aqui, Cassandra?”, perguntará a diretora do site. “É, não to vendo nenhuma celebre, nenhum famoso. Isso não rende matéria”, avisará Yasmin (Vanessa Pascale).

Pronta para aparecer a qualquer custo, a maluquinha revelará seu plano. “Ah, mas vai render. Vai render. Vem cá”, chamará Cassandra. “Olha só, vocês podem tirar uma foto minha, beijando o meu namorado, na frente dessa escultura maravilhosa!”, sugerirá a filha de Hugo (Orã Figueiredo).

“Tá, e porque eu faria isso?”, perguntará Lorena. “É, Cassandra, por quê?”, também questionará Fabinho. “Porque da última vez vocês tiraram uma foto minha com aquele cantor lá, de namorada de mentira. E agora eu quero uma foto bem linda, com meu amor de verdade”, dirá ela.

Lorena avaliará a possibilidade, mas dirá que não se interessa. Ao ver a chance de ter uma foto sua no site ir embora, Cassandra irá atrás da jornalista tentar convencê-la a mudar de ideia.

“Como assim? Mas é só uma notinha, pode ser no canto da página”, começará a dizer, quando Fabinho tentar segurá-la e acidentalmente rasgar seu vestido, deixando-a só de lingerie na frente de todos.

Lorena verá a cena e mandará a repórter fotografar tudo para publicar no site de fofocas, enquanto Cassandra tentará se cobrir com os braços. Mas ao notar que atraiu a atenção da imprensa, que estará disparando flashes em sua direção, a aspirante a Kim Kardashian aproveitará para fazer poses.

Entre um clique e outro, ela puxará o namorado para seu lado e chamará Jamaica e os amigos para participarem dos cliques.

Exibida entre 2015 e 2016, Totalmente Demais será substituída pela reprise de Haja Coração (2016). A Globo optou por reexibir as histórias desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus.

