Cassiano cai em armadilha de Alberto e encara a morte de frente · .

Cassiano (Henri Castelli) cairá como um patinho em mais uma armadilha de Alberto (Igor Rickli) em Flor do Caribe. Depois de receber uma mensagem de Ester (Grazi Massafera), o piloto de avião irá ao seu encontro em uma choupana à beira-mar. Em vez da jovem, ele dará de cara com o delegado Gonzalo (Norberto Presta) na novela das seis.

O aviador vai ser caçado como um bicho pela polícia devido a um dossiê falsificado por dom Rafael (César Troncoso) para incriminá-lo. O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) entregará as provas forjadas às autoridades, que emitirão um alerta sobre um perigoso traficante de diamantes solto em Vila dos Ventos.

Presa no “castelo nazista”, a filha de Samuel (Juca de Oliveira) vai se desdobrar em duas para avisar o protagonista de Henri Castelli sobre todos os passos dos agentes da lei.

O herdeiro dos Albuquerque, porém, vai arrancar a “língua” da mulher para impedi-la de se comunicar com Cassiano nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 24. O mau-caráter confiscará o celular e se passará pela companheira ao mandar uma mensagem de texto avisando o rival sobre mais um encontro às escondidas.

Ao finalmente recuperar o aparelho, a personagem de Grazi Massafera levará um susto ao receber uma ligação do aeronauta. “Cassiano, você não pode ligar para cá”, sussurrará ela. “Eu sei, mas estou te esperando aqui na cabana. Recebi uma mensagem sua para nos vermos aqui hoje de manhã”, estranhará o irmão de Taís (Débora Nascimento).

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Grazi Massafera interpreta Ester em Flor do Caribe

Golpe de mestre

Ester entrará em desespero, já que não terá mandado nenhum recado para o pai biológico de Samuca (Vitor Figueiredo). “Como não marcou? A sua mensagem chegou para mim ontem à noite”, dirá ele, que deixará o telefone cair ao dar de cara com o capanga de dom Rafael.

“Eu fui traído de novo”, rosnará o bonitão, que partirá para a briga, mas será contido por dois leões de chácara. “Alô? Cassiano? Alô?”, gritará a mãe de Laurinha (Serena e Vitória Lovatel) do outro lado da linha.

Gonzalo apanhará o celular do chão e o desligará imediatamente. “Levem ele para a pista agora”, dirá o mau-caráter, enquanto sequestra o protagonista do folhetim de Walther Negrão.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.