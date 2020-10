Cassiano encontra ‘baú do tesouro’ e pisa na cabeça de Alberto · .

Cassiano (Henri Castelli) vai tropeçar em um tesouro que se esconde embaixo de Vila dos Ventos em Flor do Caribe. O piloto de avião notará um seixo brilhante na coleira da cabra Ariana e pedirá a Candinho (José Loreto) para levá-lo até Samuel (Juca de Oliveira). O mineral se mostrará, na verdade, uma turmalina paraíba –pedra preciosa mais valiosa do que o diamante.

O aviador encontrará a fortuna por acaso quando a mascote se esconder no bugue de sua irmã Taís (Débora Nascimento) em cenas que serão exibidas no próximo dia 23. “Eu tirei a Ariana do cercadinho e, quando vi, ela se aboletou aqui dizendo que ia passear”, brincará o neto de Veridiana (Laura Cardoso).

Os três vão ter dificuldades para tirar o animal de dentro do veículo. “Agora venha de uma vez, menina. Vamos que é hora de criança ir para cama”, ralhará o personagem de José Loreto.

Em meio à confusão, o protagonista de Henri Castelli perceberá um calhau preso no sino pendurado no pescoço do bicho. “O que é isso, Candinho? Esse brilho no cincerro dela? Posso ver?”, perguntará o aeronauta. “Uma pedrinha à toa que eu catei e botei porque ela fez o favor de perder o badalo”, explicará o irmão de Dadá (Renata Roberta).

O pai de Samuca (Vitor Figueiredo) identificará o objeto imediatamente, já que o viu em um livro do joalheiro interpretado por Juca de Oliveira. “Existe uma turmalina considerada a pedra perfeita, a turmalina paraíba. Ela se chama assim porque foi encontrada pela primeira vez no interior da Paraíba. É mais cara do que o diamante”, explicará o ourives em um flashback.

A pedra turmalina paraíba no cincerro de Ariana

Podre de rico

Com a pulga atrás da orelha, Cassiano levará a pedra até o sogro para se certificar sobre a sua origem. “Candinho, você me faz um favor? Posso levar? Eu devolvo amanhã sem falta”, implorará o filho de Olívia (Bete Mendes).

“Pode ficar com o cincerro e tudo. Não carece devolver que Ariana tem três. É vaidosa que só. Ariana gosta e muito de uma pedra brilhosa”, afirmará o “aluado”, sem imaginar que a sua casa está construída em cima de uma jazida capaz de rivalizar com as minas de Alberto (Igor Rickli).

O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti), inclusive, estará prestes a abrir mão de toda essa fortuna. Junto com as salinas, ele venderá alguns veios de pedra para Duque (Jean Pierre Noher) a preço de banana –afinal, ele já extraiu até a última grama de tungstênio dos filões.

