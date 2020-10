Cassiano escapa do ‘demônio’ com missão de tropa de choque · .

Em Flor do Caribe, Cassiano (Henri Castelli) conseguirá escapar das garras de Alberto (Igor Rickli) graças à tropa de choque formada pelos amigos do mocinho que chegarão à casa dos Albuquerque para investigar o tal dossiê sobre os crimes do piloto. Lá, a tenente Isabel (Thaíssa Carvalho) descobrirá que tudo é uma armação do “demônio”.

Nas cenas que vão ao ar a partir do próximo sábado (24), o grupo de oficiais da Força Aérea Brasileira (FAB) formado por Isabel, Amadeu (Dudu Azevedo), Rodrigo (Thiago Martins) e Ciro (Max Fercondini) irá atrás de Gonzalo (Norberto Presta) e insistirá para falar com o delegado da Guatemala.

“Esse senhor está no Brasil para prender um ex-colega nosso, ex-oficial da Aeronáutica. Procede?”, questionará o tenente Amadeu, já se direcionando ao vilão da novela das sete da Globo.

“É verdade, ele trouxe um mandado de prisão”, responderá o crápula. “Então, nós precisamos nos inteirar das acusações contra o Cassianos Soares para saber por que ele está sendo procurado por um delegado de outro país em território nacional”, completará a oficial Isabel.

Ao encontrarem o guatemalteco no escritório da mansão dos Albuquerque, a tropa exigirá ver o dossiê contra Cassiano. “Delegado, essa nossa visita não é uma visita oficial”, anunciará Ciro. “Nós viemos ter uma conversa sobre o caso do ex-tenente Cassiano”, emendará Rodrigo.

Vilões vão encarar a tropa de choque da FAB

“Como ele foi militar da coorporação até ser dado como morto, existe um prontuário na Aeronáutica com o histórico dele”, explicará Amadeu. “Se as acusações contra o ex-tenente e o mandado de prisão procedem, a Aeronáutica tem que ser notificada”, concluirá Isabel.

A trupe, então, avisará o policial corrupto que a Força Aérea pode abrir um inquérito para investigar a documentação reunida para Alberto e, consequentemente, Cassiano. “Precisamos entender o que levou um piloto exemplar como ele a trair sua farda”, refletirá a única mulher do recinto, exigindo ver os documentos.

“A tenente Isabel trabalhou no setor de Inteligência da Aeronáutica”, explicará o personagem de Max Fercondini. Após analisar algumas páginas, a tenente fingirá para o vilão e delegado que a situação do amigo está feia.

Entretando, fora dali, ela falará a verdade para o pai de Samuca (Vitor FIgueiredo) em sua casa. “Eu não tenho dúvidas, as provas que eu vi naquele dossiê são falsas. Mas o mandado de busca e prisão e a denúncia, essa são verdadeiras”, decretará a militar.

