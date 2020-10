Cassiano grita de pavor ao voltar para inferno de dom Rafael · .

Cassiano (Henri Castelli) viajará de primeira classe e sem escalas para o inferno em Flor do Caribe. Capturado por Gonzalo (Norberto Presta) e levado de volta para a Guatemala em um avião particular, o irmão de Taís (Débora Nascimento) entrará em desespero ao descobrir que terá caído em outra armadilha de Alberto (Igor Rickli) na novela das seis.

O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) entregará um dossiê forjado por dom Rafael (César Troncoso) às autoridades brasileiras para incriminar o rival. Com a ajuda de Ester (Grazi Massafera), o piloto de avião conseguirá fugir para não ser preso injustamente por tráfico de pedras preciosas.

O filho de Olívia (Bete Mendes), no entanto, vai cair igual um patinho em mais uma arapuca armada pelo herdeiro dos Albuquerque nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 24.

Após receber uma mensagem de texto no meio da noite, o aviador correrá ao encontro da protagonista de Grazi Massafera em uma choupana à beira-mar. Ele, no entanto, vai dar de cara com o delegado guatemalteco interpretado por Norberto Presta.

Ele, então, perceberá que terá caído pela segunda vez em uma artimanha do antagonista vivido por Igor Rickli. “Eu fui traído de novo”, bradará o aeronauta enquanto é arrastado à força por dois brutamontes até uma aeronave.

Escravo nas minas

Cassiano, porém, não baixará a guarda durante o voo de volta para a Guatemala. “O Alberto deve ter pago uma boa grana para você me sequestrar, não é? Só que não vai adiantar me entregar para a Justiça do seu país. Porque não tem provas para me prender”, vociferará o bonitão.

Ele ainda lembrará que já ocupou um cargo de alta patente na Aeronáutica brasileira. “Além do mais, eu já fui um militar das Forças Armadas. Então, quando a embaixada brasileira souber…”, argumentará o pai de Samuca (Vitor Figueiredo), antes de ser interrompido bruscamente.

“Brasileiro, vamos parar por aí. Quem disse que eu vou te entregar para a Justiça do meu país? Quem está esperando você é seu velho conhecido, dom Rafael”, revelará Gonzalo no folhetim de Walther Negrão.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

