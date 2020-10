Cassiano quer evolução no Vizela e espera bom ano no clube português

Contratado pelo Vizela nesta janela de transferências, o atacante Cassiano falou sobre o desejo de fazer uma grande temporada com a camisa do clube português. Segundo o atleta, a sua meta é fazer uma temporada perfeita, com gols e boas atuações com a agremiação.

– Estou muito motivado com esse início aqui no Vizela. O clube tem uma grande estrutura e nos passa muita confiança no dia a dia. Vou trabalhar muito para construir a minha história com a camisa do clube com gols e boas atuações. Sem dúvida, estou vivendo uma expectativa grande para os próximos meses – afirmou.

Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, ainda destacou a expectativa do grupo para conquistar o acesso esse ano.

– Vamos lutar muito para levarmos o clube novamente para a primeira divisão do futebol português. Temos que ter o máximo de intensidade para que isso seja possível.