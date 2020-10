Cássio falha, Ceará vira mesmo com um homem a menos e joga o Corinthians para o Z-4

O Corinthians visitou o Ceará, saiu na frente, chegou a ter um atleta a mais quando o jogo ficou empatado, mas perdeu por 2 a 1 no Castelão, neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os visitantes abriram o placar com Léo Natel aproveitando falha feia de Fernando Prass. Um gol contra de Gil deu o empate ainda na etapa inicial ao time da casa, que levou mais perigo ao longo da partida.

Depois do intervalo, o Vozão ficou com um atleta a menos depois que Anderson Daronco expulsou Eduardo de forma direta e controversa, após o VAR ter o chamado para rever um lance em que o braço do jogador acertou o rosto de Léo Natel.

Mesmo com a desvantagem numérica, os donos da casa buscaram a virada com um pênalti convertido por Fernando Sobral e que foi cometido por Cássio, que derrubou Kelvyn na área após ter errado um passe na área. Revoltado com a arbitragem após o apito final, o goleiro foi reclamar e viu o cartão vermelho.

Com o resultado, o Corinthians estaciona nos 15 pontos e cai para a 17ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento. A equipe não vence há cinco rodadas (duas derrotas e três empates).

Já o Ceará, que vinha de dois reveses e duas igualdades no campeonato, chega a 18 pontos e pula para a 11ª colocação.

Uma notícia negativa para os dois lados foram as lesões de Samuel Xavier, pelo time da casa, e Lucas Piton, pela equipe visitante, que fizeram os atletas saírem ainda no primeiro tempo.

Para o confronto, o técnico interino do Corinthians, Dyego Coelho, fez uma mudança na escalação do Corinthians, começando sem um centroavante de ofício e colocando Jô no banco, além de usar três volantes.

Jogadores do Ceará comemoram gol marcado contra o Corinthians Gazeta Press

Ceará 2 x 1 Corinthians

GOLS: Gil (contra) e Fernando Sobral (Ceará); Léo Natel (Corinthians)

CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier (Eduardo), Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Fabinho; Fernando Sobral, Vinícus (Lima) e Léo Chú (Kelvyn); Rafael Sobis (Leandro Carvalho). Técnico: Guto Ferreira

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton (Sidcley); Gabriel (Cazares), Ramiro e Éderson (Roni); Gustavo Mantuan (Jô), Luan e Léo Natel (Gustavo Silva). Técnico: Dyego Coelho

Léo Natel fez seu 2º gol pelo Corinthians (ambos no Brasileirão).

Fernando Sobral marcou pela 1ª vez nesta Série A.

Corinthians não vence desde 16 de setembro, quando superou o Bahia.

Finalizações: Ceará 15 x 10 Corinthians.

Posse de bola: Ceará 39,6% x 60,4% Corinthians.

Prass falha, Gil faz contra

A partida começou bem agitada, e o Ceará quase abriu o placar aos 8 minutos, com um cabeceio de Rafael Sobis no travessão. No rebote, Luiz Otávio parou em grande defesa de Cássio.

Apesar de os mandantes finalizarem mais, os visitantes abriram o placar aos 15 minutos. Léo Natel arriscou de fora da área e contou com a falha de Prass.

Os donos da casa seguiram levando perigo – Fernando Sobral mandou perto do alvo em duas oportunidades em poucos minutos de diferença. O empate veio aos 34 minutos, com Léo Chú cruzando baixo da esquerda e Gil desviando contra a própria meta.

Aos 38 minutos, Vinícius finalizou dentro da área e parou em boa intervenção de Cássio. Cinco minutos depois, Ramiro quase colocou o Corinthians novamente à frente ao chutar de fora da área no ângulo e acertar a trave.

Virada do Ceará

Logo com dois minutos depois do intervalo, Cássio teve que trabalhar e espalmou uma cobrança de falta de Vinícius. Os mandantes seguiriam levando mais perigo, só que aos 17 minutos passaram a ficar com um atleta a menos. Depois de intervenção do VAR, Daronco mostrou o cartão vermelho a Eduardo.

A vantagem numérica fez o técnico do time paulista, Dyego Coelho, mandar Cazares e Jô nas vagas de Gabriel e Gustavo Mantuan imediatamente.

Mesmo assim, o Ceará aproveitaria falha de Cássio para virar o jogo aos 46min. Gil ainda acertou a trave mais trade, mas não conseguiu evitar a derrota que deixa o Corinthians na zona de rebaixamento.

Classificação

Ceará: 11º lugar com 18 pontos

Corinthians: 17º lugar com 15 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a jogar em dias diferentes pelo Brasileirão, já que o compromisso do Ceará com o São Paulo pela próxima rodada foi adiado.

Quarta-feira, 14/10, 21h30*, Athletico-PR x Corinthians

Sábado, 17/10, 19h*, Fluminense x Ceará

*Horários de Brasília