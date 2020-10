Castan diz que goleada sofrida serve de aprendizado para o Vasco

Capitão do Vasco, Leandro Castan comentou a goleada que o time sofreu do Atlético Mineiro neste domingo, por 4 a 1, em partida disputada no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o zagueiro, de 33 anos, o resultado definido ainda no primeiro tempo serve como aprendizado para a equipe, que conta com grande quantidade de jovens.

Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

— Começamos bem, fizemos os gols. Depois, fomos tomando gols de forma muito rápida. No Brasileiro, não temos tempo para lamentar. Estamos muito chateados com essa derrota, não era isso o que planejamos, mas na quarta-feira temos outro jogo. Nossa equipe é jovem. Essa derrota vai servir muito para nós aprendermos para o futuro. Temos um campeonato longo pela frente. Estamos com os pés no chão, sabemos o que podemos fazer, onde podemos chegar. Vamos ter de continuar lutando — disse Castan ao canal “Sportv”.

O Vasco voltará a campo na próxima quarta-feira, às 19h15, para enfrentar o Bahia, em Pituaçu, pela 14ª rodada do Brasileiro.