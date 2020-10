Castán lamenta resposta rápida do Atlético-MG em goleada sofrida pelo Vasco

O Vasco foi goleado neste domingo pelo Atlético-MG, no Mineirão. Com o resultado, os cruzmaltinos aumentaram a sequência negativa no Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Leandro Castán falou sobre o resultado e pregou foco já na próxima partida. “Começamos o jogo bem, saímos na frente. Depois, tomamos um gol muito rápido. No Brasileiro não tem tempo para lamentar. Na quarta-feira, tem outro jogo”, disse ao SporTV na saída de campo.

Para o capitão, os cruzmaltinos vão levar esta partida como aprendizado para a sequência da temporada. “Nossa equipe é muito jovem e nossa equipe vai aprender muito com essa derrota. A gente sabe onde pode chegar e mantemos os pés no chão”, declarou.

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira, contra o Bahia, em Salvador, pelo Brasileiro. Para esta partida, Ramon Menezes não terá o volante Andrey e o meia Martín Benítez, suspensos.