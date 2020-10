Cavalieri deve continuar no gol do Botafogo contra o Goiás

Após a derrota por 3 a 1 para o Grêmio na última quarta-feira, o Botafogo está de folga neste final de semana e só volta a campo na segunda-feira. Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro receberá o lanterna Goiás, no Engenhão.

Para a partida, o goleiro Gatito Fernández, que retornou ao clube esta semana após defender a seleção do Paraguai nas Eliminatórias, deve ser poupado. O jogador se recupera de um edema ósseo no joelho e não atuava desde o empate com o Vasco na partida de volta da quarta fase da Copa do Brasil, em 23 de setembro.

Mesmo sem ter cumprido todas as etapas da recuperação, Gatito foi convocado e atuou 90 minutos na partida contra o Peru, na semana passada. Com dores, ficou no banco contra a Venezuela na última terça.

Diego Cavalieri deve continuar a defender a meta alvinegra. Já o zagueiro Marcelo Benevenuto e o volante Rafael Forster retornam ao time após cumprirem suspensão.

Apesar da diferença de nove pontos entre as duas equipes, o confronto é importante na luta contra o rebaixamento. O Botafogo é o 15º colocado na tabela com 18 pontos, mas tem três jogos a mais que o Goiás.

Salários a caminho

Nesta quinta-feira foi liberado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro liberou o alvará para o desbloqueio da verba destinada ao pagamento de salários do Botafogo, em resposta à ação movida pelo Sindeclubes. A informação foi divulgada pelo repórter Thiago Veras, da Rádio Tupi.

Com os recursos disponíveis, o Botafogo planeja pagar a folha de setembro de jogadores e funcionários até segunda-feira.