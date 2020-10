Cavani conta como e quem o convenceu a fechar com o clube no último dia da janela

Edinson Cavani demorou mais de três meses para escolher o próximo clube da carreira. Após conversar com vários times, inclusive brasileiros, optou pelo Manchester United. E explicou por que, em entrevista ao site oficial da agremiação inglesa.

O grande responsável por fazê-lo aceitar o desafio foi Ander Herrera, volante espanhol que atuou pelo United antes de se transferir ao Paris Saint-Germain e jogar ao lado de Cavani. Uma conversa entre eles foi decisiva para o artilheiro aceitar o desafio.

“Falei bastante com Ander, assim como com outros companheiros de time, como Angel Di María, com quem também joguei em Paris. Estava realmente chegando ao final (da janela de transferências) e eu liguei para bater um papo com Ander”, contou.

Cavani antes de jogo do PSG na Champions League Getty

“Tenho muita admiração por Ander, pelo tipo de pessoa que ele é, e senti que suas palavras sobre o que era o United iriam me ajudar. Então, sim, é verdade que depois de conversarmos, cheguei a um acordo com o club”, admitiu Cavani.

O uruguaio assinou um contrato por uma temporada, com a possibilidade de renovar automaticamente por mais 12 meses. Aos 33 anos, ele terá a primeira experiência no futebol da Inglaterra, após brilhar com as camisas de Napoli e PSG.

A estreia de Cavani com a icônica camisa 7 do United ainda não tem data certa, já que o atacante passa pela quarentena obrigatória antes de ser liberado para treinar com todo o elenco.