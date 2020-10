Cavani conta como foi conversa com Solskjaer que o convenceu a fechar com o time

Um dos novos reforços do Manchester United, Edinson Cavani revelou que foi uma conversa com o treinador, Ole Gunnar Solskjaer, que o convenceu a juntar-se à equipe.

O United fez um acordo no último dia da janela de transferências europeia com o atacante, que chegou com contrato de dois anos após deixar o Paris Saint-Germain como agente livre em março.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Sim, tive uma conversa com o treinador e, para ser sincero, isso realmente me encorajou a assinar com o United”, Cavani contou ao site oficial do time.

“Conversamos um pouco sobre o lado psicológico das coisas e um pouco sobre como você pode se preparar para cada partida, sobre o que é competir, o que é importante dentro no grupo, e você poderia dizer que nós concordamos em vários tópicos discutidos. Coisas como auto-sacrifício, comprometimento com os companheiros, criação de um espírito competitivo, e pensamento coletivo. Todas as coisas que realmente aprecio.

“Acredito que, quando se concorda em coisas como essas e se pensa de forma similar, reconheço que isso dá mais vontade de se juntar ao clube, e, então, dar o seu melhor, treinar duro e se preparar da melhor forma que pode”.

Ole Gunnar Solskjaer, técnico do Manchester United Getty

Cavani, que tem a terceira melhor marca em gols na Europa – atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi – desde que estreou em 2007, foi um ponto alto nesta janela vista como decepcionante para o United.

Fontes afirmaram à ESPN que os Red Devils falharam em assinar com as prioridades de Solskjaer, como Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, Jack Grealish, do Aston Villa, Dayot Upamecano, do RB Leipzig, e Nathan Aké, do Bournemouth (hoje no Manchester City).

O United ocupa a 16ª colocação da Premier League após vencer apenas um dos três primeiros jogos. No entanto, Cavani está determinado em fazer a diferença no clube e ajudá-lo a subir na tabela.

O uruguaio de 33 anos usará a camisa de número 7, que foi usada também por Eric Cantona, David Beckham e Cristiano Ronaldo.

“Me dá orgulho usar o número 7 no Manchester United”, disse Cavani ao programa 90 Minutos, da ESPN.

“Agora, vou me preparar para essa responsabilidade, dar o meu melhor para estar pronto e aproveitar isso. Espero deixar minha marca no Manchester United.

“Tenho dois anos de contrato com o United. Quero dar meu máximo aqui. Me sinto bem”.